AlipayHK餘額可自動轉入螞蟻銀行 閒錢日日生息

AlipayHK攜螞蟻銀行(香港)宣布，新增螞蟻銀行全新產品eM+高收益帳戶，AlipayHK用戶只需一次簡單授權，即可將AlipayHK餘額自動存入Ant Bank eM+，並享3%活期存款年利率，更可享淘寶購物零手續費，及搶24% eM+活期年利率獎賞優惠。

授權開啟eM+步驟非常簡單，最快1分鐘完成。已完成AlipayHK身份驗證用戶在AlipayHK首頁點擊餘額下方提示或在首頁上方搜索欄搜索「eM+」進入開通頁面，點擊「立即開通」，並跳轉「螞蟻銀行」小程式；已開通螞蟻銀行用戶只需輸入密碼，或全新用戶簡單完成幾步開戶動作，即可完成eM+授權及餘額自動轉入eM+，輕輕鬆鬆閒錢日日生息。

開通eM+除了可享首月首20萬港元3%活期利率外，即日起至2024年1月26日，成功於以下搶獎賞活動時間前一日授權開通eM+，並保持AlipayHK餘額自動轉入的合資格用戶，可於2024年1月12、19和26日下午3時於AlipayHK相關頁面搶24%活期年利率獎賞。

同時，AlipayHK用戶使用繳費服務和淘寶購物時，選擇以eM+帳戶替代餘額作為支付渠道，即可享零手續費優惠。