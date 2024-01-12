香港去年錄逾1500宗住宅蝕讓創紀錄　呢兩區最重災...

樓價自高位急挫，近年入市買家都變成「跌市苦主」。綜合市場資料，上月全月帳面貶值的二手轉讓再升到至少180宗，去年全年共有至少1,540宗同類個案，屬有紀錄以來最多。其中，將軍澳及屯門淪「重災區」，佔整體蝕本成交近1/4。業界人士料，上半年樓價繼續向下，蝕讓潮有機會進一步擴大。

據《東網》統計顯示，去年12月貶值成交繼續增加，按月再多近10%，已連升3個月，上月蒸發樓價金額共逾3.1億港元。而期內佔近一成屬2021年或以後入市的沽貨個案，按月再增約3個百分點，全月最高貶值幅度約40%。

去年全年出現的貶值成交，蒸發樓價金額高近22億元，另外，當中約10宗貶幅高逾40%，其中，西營盤瑧蓺一個高層銀主盤，去年8月售490萬元，約5年帳面貶值約52%，為最大樓價跌幅。

去年貶值個案中，佔約75%為2018年或以後入市，即持貨約5年或以內即沽貨的跌價成交，反映賣樓損手多為近年高位入市的業主。

分區方面，將軍澳出現至少192宗同類損手個案最多，佔50%來自日出康城二手樓，LP6出現至少22宗。其次，屯門也有至少185宗，元朗都至少134宗。

龐大新供應令樓價受壓，不少半新盤集中地成為重災區。啟德二手屋苑去年錄逾30宗帳面低於購入價成交，踏入2024年該區已錄3宗損手轉讓，市場消息透露，啟德1號(II)的3座中層H室，實用面積約375方呎，市傳成交價625萬元，呎價低見約16,667元，約7年帳面蝕逾70萬元。

至於過往樓價最硬淨的十大藍籌屋苑，去年全部「見紅」。荔枝角美孚新邨更錄最多約36宗，貶值幅度最高近30%，其次是沙田第一城出現至少22宗，港島指標鰂魚涌太古城也有至少13宗。