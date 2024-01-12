樓價指數微升0.24% 但仍屬2017年初水平

中原城市領先指數CCL最新報147.57點，按周升約0.24%，終止7周連跌。反映12月14日美國暫停加息後首周，市場預期利率見頂及憧憬減息，而且12月19日政府公布投資移民計劃，為樓市帶來正面訊息。市場氣氛好轉，二手成交逐漸增多，相信整體樓價走勢將由連跌轉為反覆，CCL跌幅有望逐步收窄。

CCL單周回穩，但指數仍為360周(近7年)次低，繼續於2017年2月中水平徘徊。CCL比2023年4月168.40點高位累跌約12.37%，亦較2021年8月191.34點歷史高位跌約22.88%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報147.34點，按周微升約0.03%。CCL(中小型單位)報146.21點，按周升約0.15%。CCL(大型單位)報154.34點，按周升約0.68%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊結束7周連跌，但指數仍在2017年1月中及1月底時水平徘徊。CCL(大型單位)結束2周連跌，指數仍在2017年5月中時水平徘徊。

四區樓價二升二跌。九龍CCL_Mass報142.12點，按周升約0.24%，終止7周連跌，但仍處於2017年1月初時水平。新界西CCL_Mass報138.16點，按周升約0.12%，但仍處於2017年4月中時水平。港島CCL_Mass報145.30點，按周跌約0.25%，連跌3周共約4.41%，重返2016年8月底時水平。新界東CCL_Mass報161.14點，按周跌約0.10%，連跌8周共約5.01%，重返2017年3月底時水平。