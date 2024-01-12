道期變化不大 油價漲逾2% 比特幣偏軟
2024年01月12日 16:15
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美匯指數報102.25；港匯見7.8191；離岸人民幣(CNH)報7.1706；美元兌日圓報144.96；歐元處1.0978；英鎊報1.2778。金價報2,039.04美元。油價升2.3%，布油報79.16美元，紐油處73.74美元。比特幣偏軟，報45,826美元。道指期貨升12點。
焦點數據：
21:30 美國去年12月生產者物價指數
●恒生指數全日收報16244點，跌57點或0.4%，主板成交近695億港元。龍湖跌近5%，理想跌逾3%。https://reurl.cc/zlA6rV
京東夥華為啟動鴻蒙原生應用開發。
滙豐被控從SVB挖角，面臨逾78億元訴訟。
●內地連續3個月出現通縮，滬深三大指數低收。滬綜指報2,881點，跌4點或0.16%；深成指再次失守9000點關口，收報8,996點，跌57點或0.64%。https://reurl.cc/E4G1Xa
內地經濟：
●內地上月CPI按年跌0.3%，連續3個月通縮。
●內地上月出口按年增長2.3%，勝預期。
●IIF：外資去年減持逾6400億中國股債，熱捧新興市場。
●北交所推進企業債券市場已就緒，1月15日開市。
●外媒：人行下周或減息及注入更多流動性。
外地經濟：
●傳日央行正考慮調低經濟增長及通脹預測。
●日股續上！東京證交所總市值超上交所，重奪亞洲首位。
●IMF料今年全球經濟保持韌性，仍需努力提升增長率。
●通脹癲升兩倍！阿根廷將發行大面額紙幣。
●美國上月聯邦預算赤字按年升52%。
●歐央行行長透露減息時機，只要通脹回落至...
●倫敦市長：脫歐致英國每年經濟損失近1.4萬億。
加密貨幣：
●比特幣ETF首日交易額358億，Bitcoin曾越4.9萬美元。
●女股神料比特幣2030年可見150萬美元，最差都值咁多...
●比特幣概念股急挫，美圖曾插16%。
企業消息：
●庫克去年薪酬降至4.9億，按年勁跌36%。
●華為賺錢能力有幾強？員工「曬命」年收入達91萬人幣。
●人手過剩！據報迪士尼旗下Pixar計劃裁員20%。
●紅海危機干擾，Tesla柏林工廠暫停大部分生產兩周。
●西方石油股價跌仍獲股神寵愛，持股逼28%。