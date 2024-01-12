漢口大廈獲准重建為商住大廈　設110個住宅

資料顯示，該廈位於漢口道43至49A號，地盤面積約11,566方呎，劃為商業(6)用途，擬議地積比率為12倍，將重建為一幢樓高28層的商住物業，作分層住宅及准許的辦公室、商店及服務行業/食肆用途。

其中，項目19樓以上為住宅樓層，住用地積比率為3.428倍，涉及樓面面積約39,649方呎。至於地下至7樓主要為零售及食肆用途，寫字樓設於8至17樓，18樓為會所及商業公共空間，非住用地積比率為8.572倍，商用樓面約99,145方呎，即整項發展總樓面約138,794方呎。

而早前規劃署文件提及，項目重建地積比率及建築物高限，均未有超出地盤現有用途的上限要求，而該地帶旨在用作商業發展，如寫字樓、商店、娛樂及餐飲場所等。

雖然住宅用途並不完全符合有關規劃意向，但從土地利用角度來看，項目頂部的住宅單位所佔樓面並不足三成，與區內周邊住宅/商業、酒店及寫字樓發展的環境並非不相容。而過往附近亦有兩項相類個案已獲批准，是次的綜合發展亦不是不能接受。