中國人發明紙幣制度已屆1000年！原來有段故...

中國支付手段嘅創新連西方人都覺嘆為觀止，其實中國係史上首個用紙幣嘅國家，讀過歷史嘅朋友或者知佢叫「交子」，但未必醒起原來今日(2024年1月12日)係官方實施「交子」制度，即係採用紙幣1,000周年。

話說北宋初年，四川嗰邊有商家眼見鐵錢攜帶不便，設立咗「交子鋪戶」，開出嘅兌換券叫做「交子」。之後政府指定16家富商發行「交子」(類似今日嘅發鈔行)，到咗1024年嘅1月12日，宋廷直情喺成都設立「交子務」，政府攞到發行權，叫「官交子」。

人行前行長易綱話，宋朝商業發達，社會有好高嘅貨幣需求，而四川咁啱又係鐵錢區，就有上面運輸不便嘅問題，「交子」於是應運而生。北宋已經有專門制度管理「交子」嘅發行限額，以及維持足夠嘅準備金，事關「交子」本來就係一張無價值嘅紙，完全靠信用——持有人可以隨時換返金屬貨幣——去成為商品買賣嘅支付憑證。

南宋嘅紙幣叫「會子」，其後因為大量發行而不斷貶值，政府諗到條橋叫「稱提」——增加金屬貨幣供應，或者拋售專賣物資、行政許可資產去回籠「會子」，即係今日嘅公開市場操作，人行叫「正回購」。

所以易綱認為，「交子」係中國重要嘅金融創新，古人用紙幣嘅經驗其實已經可以總結出通脹預期、劣幣驅逐良幣、貨幣數量論、入市干預等等。

做過中國央行一把手幾年嘅佢又不無感嘆咁話，中國自宋朝開始已經有好先進嘅制度維護貨幣信用，可惜一由政府發行後，往往因為財政赤字、打仗、天災、官員腐敗等原因，淪落濫發同大幅貶值嘅宿命。

咁當然，家陣中國已經唔用紙幣乜濟啦，人行數字貨幣研究所副所長狄剛日前話，該所正按照「十四五」規劃穩妥推進數碼貨幣研發工作，持續拓闊數碼人民幣嘅應用場景，不斷創新基於密碼的數碼人民幣生態應用體系。數碼人民幣試點範圍已擴展至17個省市26個試點地區，應用場景已由個人消費，延伸到出糧、普惠貸款、綠色金融等「To B」服務，以及財政、稅收、公用事業、電子政務、助農扶貧等政務場景。