大新：內地消費物價連續3個月倒退　反映內需未完全恢復

內地12月消費物價連續三個月倒退，生產物價連續十五個月通縮。大新銀行首席經濟及策略師溫嘉煒認為，內地消費物價表現疲弱，或反映食品價格低迷，以及內需未完全恢復。日前人行主要官員表示將為社會融資規模和貨幣信貸合理增長提供「有力」支撐，人行在第一季有望減息或降準以支持經濟。未來一兩個月，食品價格仍有下行壓力，非食品價格則可望進一步回穩，今年整體通脹或有望回升到1%左右的水平。

展望未來，內地製造業活動及新訂單連續三個月收縮，估計生產物價指數走勢短期內仍然反覆受壓，不過在2023年的比較基數較低影響下，通縮壓力或有所紓緩，全年或仍會錄得2%左右的通縮。

內地12月外貿表現略見改善。內地12月期內出口按年增長2.3%，連續兩個月回升，較11月的增幅擴大1.8個百分點，好過市場預期，2023年全年出口累跌4.6%，自2017年以來首度下跌。

他指，出口在基數偏低的情況下仍未有更強勁升幅，反映外需仍然乏力。外圍製造業活動前景未明朗，出口新訂單持續收縮，內地整體出口表現或仍較為反覆。美國可能加強對中國的高端晶片限制，高端技術產品及機電產品出口壓力或難有明顯改善；而進口升幅溫和，亦間接顯示內需疲弱，內地經濟前景仍具挑戰。