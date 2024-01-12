新峰花園三房累劈370萬　僅售880萬呎價跌穿1萬

二手業主擴大減幅沽貨，大埔新峰花園套三房單位，連減多口價共370萬元後，以880萬元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯鄭琨表示，筲箕灣居屋愛蝶灣7座高層K室，實用面積約431方呎，兩房間隔，近期叫價約450萬元，並獲同區用家垂青，議價後未補價第二市場以430萬元綠表價承接，呎價約9,977元。

●中原梁嘉駿稱，鰂魚涌華蘭花園雅蘭閣高層A室，實用面積約403方呎，兩房間隔，享海景，今年初以620萬元放售，不足一周，即獲以590萬元承接，呎價約14,640元，新買家為用家。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角半山金龍大廈C座高層1室，實用面積約1,140方呎，套三房連工人房間隔，望樓景為主，連一車位出售，原業主放盤價2,300萬元，減價392萬元，以1,908萬元成交，呎價約16,737元，減幅約17%。

●利嘉閣黃祥湧指，堅尼地城堅城中心極高層E室，實用面積約558方呎，三房間隔，望海景，內首置客一直有意在區內入市，單位原以980萬元放售，經議價後以962萬元低市價成交，呎價約17,240元。

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九龍區

●利嘉閣張金祥稱，紅磡昇御門1座中層B室，實用面積約1,262方呎，套四房間隔，外最終單位及一個車位，合共以1,838萬元成交，呎價約14,564元，原業主於2014年購入單位，當時單位及車位成交價合共約2,011萬元，帳蝕173萬元。

●利嘉閣李啟昌指，荔枝角居屋荔欣苑B座高層7室，實用面積約431方呎，一房間隔，有裝修，已補價自由市場原先開價525萬元，終以498萬元易手，呎價約11,555元。

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新界區

●中原吳日榮稱，大埔新峰花園31座中層D室，實用面積約948方呎，套三房及工人套房間隔，望樓景，去年7月開價約1,250萬元，今年1月初減至970萬元，議價後以880萬元易手，呎價約9,283元，累減約370萬元，新買家為同區換樓客。

●美聯黃麗貞指，將軍澳SAVANNAH的1座低層A室，實用面積約1,048方呎，四房間隔，新買家為外區客，終以1,783萬元承接，呎價約17,013元，原業主持貨約7年，帳面獲利285.6萬元。

●中原李俊龍表示，將軍澳蔚藍灣畔7座低層B室，實用面積約947方呎，原先叫價1,420萬元，最新以1,330萬元易手，呎價約14,044元，新買家為用家，原業主則於2017年3月以1,300萬元購入，約7年帳面獲利30萬元。

●世紀21奇豐張翠珊稱，馬鞍山雅典居4座高層B室，實用面積約875方呎，三房間隔，享海景，連車位叫價1,150萬元，放盤半年，調整至1,115萬元沽售，呎價約12,743元。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山新港城K座中層7室，實用面積約363方呎，兩房間隔，放盤3個月，叫價560萬元，近日終減價至523萬元成交，減價37萬元，減幅約6.6%，呎價約14,408元。

●世紀21奇豐趙詠欣指，馬鞍山居屋錦英苑D座低層1室，實用面積約401方呎，兩房間隔，放盤半個月，已補價自由市場叫價370萬元，獲買家以360萬元承接，呎價約8,978元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山翠擁華庭15座中層B室，實用面積約765方呎，三房間隔，望山景，放盤1年，叫價815萬元，微減19萬元，以796萬元獲買家承接，減幅約2.3%，呎價約10,405元。

●世紀21奇豐莊瑞生稱，馬鞍山居屋富輝花園2座高層K室，實用面積約570方呎，三房間隔，望山景，已補價自由市場叫價698萬元，放盤半年，經議價後以605萬元成交，減幅約13.3%，呎價約10,614元。

●中原伍錦基稱，沙田第一城41座低層G室，實用面積約304方呎，兩房間隔，開價約430萬元，議價後以362萬元易手，呎價約11,908元，累減約68萬元，屬2020年11月後同類型單位新低價。

●中原黎宗文表示，沙田及大圍11月暫錄約26宗二手買賣，按月增約15%，沙田中心F座低層B室，實用面積約347方呎，兩房間隔，去年7月時開價約600萬元，議價後以413萬元易手，呎價約11,902元，累減約187萬元。

●世紀21奇豐陳偉康指，粉嶺中心H座高層1室，實用面積約366方呎，兩房間隔，望內園景，放盤1個月，開價470萬元，獲同區分支家庭洽購，成交價378萬元，累減92萬元，減幅近20%，呎價約10,328元。

●利嘉閣林英傑表示，天水圍居屋天盛苑D座中層9室，實用面積約639方呎，三房間隔，新買家為區內綠表客，原業主未補價第二市場開價545萬元，累積減價至426萬元易手，呎價約6,667元。

●利嘉閣朱子華指，元朗YOHO Town的3座中層H室，實用面積約443方呎，兩房間隔，新買家為區內換樓客，議價後終以555萬元即時成交，呎價約12,528元。

●祥益黃文樂稱，屯門居屋新圍苑E座低層4室，實用面積約645方呎，三房間隔，新買家為綠表客，見單位為三房戶，原業主願意調整價格，未補價第二市場累積減價10萬元，以280萬元沽出，呎價約4,341元。

●美聯李貫甡指，青衣1月錄約16宗二手買賣，藍澄灣2座高層F室，實用面積約488方呎，兩房設計，新買家為外區客，攜票睇樓，議價後以527.8萬元承接，呎價約10,816元。

●中原溫明峯表示，馬灣珀麗灣21座高層A室，實用面積約549方呎，兩房間隔，2022年5月開價780萬元，減價8萬元沽出，呎價約10,710元，較銀行估價低約3%，新買家為區內上車客，原業主持貨8年多帳面微賺8萬元或約1.4%。

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