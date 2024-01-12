m18講場︰東北藥茅股價暴瀉 因為靈魂人物因公忘私而離婚？

A股再現「天價離婚」，號稱「東北藥茅」(醫藥股嘅茅台)、深圳上市嘅長春高新，禮拜四(11日)收市後出通告，話大股東金磊同老婆王思勉離咗婚，擬將3,001.41萬股長春高新，大拿拿成間公司7.42%股份轉讓畀前妻。

離婚本來只係感情事，但公司股價今日(12日)又冧6.3%，兩日市值累插52.4億元人民幣(下同)，對比起金磊無咗3.75億元身家，你話邊個傷啲？

應該係金磊傷啲嘅，事緣股價咁跌法，長春高新方面今日開會畀個交代大家，提到過去幾年，公司面臨嘅行業情況變化，以及企業自身轉型發展等多重壓力，金磊領導旗下金賽藥業核心管理團隊為公司能夠順利轉型付出了極大努力，「但也影響了家庭」！

長春高新官網「領導」嗰度係冇金磊嘅，但佢係長春高新的「靈魂人物」，因為金賽藥業係長春高新旗下重要嘅子公司。

東三省嘅經濟成日畀人睇淡，但唔係無好嘢咖，其中金賽藥業就以生長激素聞名股市，並貢獻長春高新絕大部分收入同利潤，兼夾係現金流，2022年金賽藥業收入102.17億元，係長春高新80%以上。

而金磊就係金賽藥業嘅總經理兼首席科學家，或者靈魂人物會更貼切，他曾經感慨：「我將自己最好嘅青春年華獻畀生長激素理論研究。」1985年佢喺北大讀完Bio Undergrad，1994年喺美國讀完Doctor。

之後佢回國探親嗰陣注意到，中國有好多矮小嘅小朋友由於缺乏治療藥物，返學同日常生活受歧視，因為矮而自卑，於是同長春高新一齊創立金賽藥業，開發生長激素，漸漸亦都成為長春高新嘅主要股東，可惜老婆無咗，連長春高新嘅股份都得番1.14%。

當然，長春高新話，依次權益變動唔會導致公司控股股東、實際控制人發生變化，亦不涉及控制權變更，對公司經營管理唔會構成影響。

另外，長春高新方面亦都話，已經同金磊、王思勉「積極溝通」過，對方應承12個月內唔會減持公司股份。