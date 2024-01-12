超級豪宅新盤連錄成交　單日套現逾12億元

一手市場連環錄得超級豪宅成交，2伙單日共套現超過12億元。盛產亞洲樓王的山頂項目以6億元售出四房分層戶，而石硤尾新盤亦以6.19億元沽出頂層複式戶，刷新九龍區紀錄。不過，同日亦錄得至少9宗新盤終止交易個案。

●山頂Mount Nicholson第三期四房戶呎價達13萬元

會德豐地產負責銷售的山頂Mount Nicholson第三期，周五(11日)招標售出一伙分層戶，為D座15樓單位，實用面積4,579方呎，設四套房，連兩個車位，成交價為6億元，呎價約131,033元。資料顯示，物業成交期為90天，是次列明設有提前付清樓價現金回贈則較為項目罕見，若買家於簽署臨時合約日期後45日內付清樓價，可獲5.2125%現金回贈，並可直接應用於支付售價餘款。

●石硤尾緹外頂層複式戶6.19億元沽 破九龍區紀錄

●薄扶林道MOUNT POKFULAM上載樓書

●啟德天瀧四房成交價5,690萬元

●西南九龍維港滙連沽兩伙 共涉4,700萬元

●黃竹坑站揚海兩房呎價約27,537元

●啟德MONACO MARINE低座連天台戶呎價約27,265元

會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，最新售出低座A座5樓B室，實用面積600方呎，採三房開放式廚房間隔，253方呎天台，成交價1,635.9萬元，呎價約27,265元。據悉，買家來自將軍澳，購入單位自住。

●天榮站YOHO WEST月內累沽17伙

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期兩房售690萬元

●黃竹坑站晉環減價重售遭終止交易單位

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，於周五(12日)連環出現6宗該類個案，涉及的總成交金額為9,232萬元，已安排於下周二(16日)起以先到先得形式重售7伙。項目同日修改多張價單，將18個單位定價下調約3%至16%。包括1A座5樓H室特色戶，實用面積392方呎一房，最新定價由1,677.3萬減至1,409萬元，折實價約1,207萬元。

●油塘蔚藍東岸再錄3宗終止交易