超級豪宅新盤連錄成交 單日套現逾12億元
2024年01月12日 22:02
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一手市場連環錄得超級豪宅成交，2伙單日共套現超過12億元。盛產亞洲樓王的山頂項目以6億元售出四房分層戶，而石硤尾新盤亦以6.19億元沽出頂層複式戶，刷新九龍區紀錄。不過，同日亦錄得至少9宗新盤終止交易個案。
●山頂Mount Nicholson第三期四房戶呎價達13萬元
會德豐地產負責銷售的山頂Mount Nicholson第三期，周五(11日)招標售出一伙分層戶，為D座15樓單位，實用面積4,579方呎，設四套房，連兩個車位，成交價為6億元，呎價約131,033元。資料顯示，物業成交期為90天，是次列明設有提前付清樓價現金回贈則較為項目罕見，若買家於簽署臨時合約日期後45日內付清樓價，可獲5.2125%現金回贈，並可直接應用於支付售價餘款。
●石硤尾緹外頂層複式戶6.19億元沽 破九龍區紀錄
嘉里建設(00683)旗下位於石硤尾龍駒道3號的緹外，周五(12日)透過招標售出頂層複式戶，成交價為6.19億元，不但屬於項目新高，亦創2013年一手住宅銷售條例實施後，九龍區售價新高。最新售出單位為第1座6樓及7樓Penthouse B室，實用面積8,583方呎，採五房五套房加三間工人房，附設2,777方呎的天台及423方呎前庭，呎價約7,2119元。
●薄扶林道MOUNT POKFULAM上載樓書
宏安地產(01243)及錦華實業集團合作發展的西半山薄扶林道項目MOUNT POKFULAM，周五(12日)突擊上載樓書至一手住宅物業銷售資訊網。該盤提供7座獨立屋，實用面積介乎3,654至4,810方呎，每座洋房都提供洋房均配備私人花園、 獨立車庫及升降機。項目預計關鍵日期為2024年3月31日。
●啟德天瀧四房成交價5,690萬元
由恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)、華懋集團等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周五(12日)透過招標售出1座18樓A室，實用面積1,428方呎，四房間隔，成交價5,690萬元，呎價約39,846元。
●西南九龍維港滙連沽兩伙 共涉4,700萬元
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙，周五(12日)連沽兩伙三房戶，單日吸金4,700萬元。包括維港滙II的第3A座3樓D室，實用面積790方呎，成交價1,950萬元，呎價24,684元。據悉，項目II期的第2座全數單位，及第3A座的三房已全數沽清。整個維港滙系列項目開售至今累積售出1,078伙，套現逾178億元。
●黃竹坑站揚海兩房呎價約27,537元
嘉里建設(00683)及信和置業(00083)等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，周五(12日)以1,663.21萬元售出2A座17樓F室，實用面積604方呎，兩房間隔，呎價約27,537元。
●啟德MONACO MARINE低座連天台戶呎價約27,265元
會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，最新售出低座A座5樓B室，實用面積600方呎，採三房開放式廚房間隔，253方呎天台，成交價1,635.9萬元，呎價約27,265元。據悉，買家來自將軍澳，購入單位自住。
●天榮站YOHO WEST月內累沽17伙
新鴻基地產(00016)及港鐵(00066)發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST，周五(12日)再添1宗新成交，本月內累計沽出17伙，套現8,885.89萬元。最新沽出單位為第3B座27樓B1室，屬實用面積547方呎的三房單位，成交價703.74萬元，呎價約12,865元。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期兩房售690萬元
個別新界樓盤錄得承接。恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，周五(12日)售出一伙兩房戶，為D座10樓20室，實用面積474方呎，屬兩房一套連衣帽間間隔，成交價690.05萬元，呎價約14,558元。
●黃竹坑站晉環減價重售遭終止交易單位
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，於周五(12日)連環出現6宗該類個案，涉及的總成交金額為9,232萬元，已安排於下周二(16日)起以先到先得形式重售7伙。項目同日修改多張價單，將18個單位定價下調約3%至16%。包括1A座5樓H室特色戶，實用面積392方呎一房，最新定價由1,677.3萬減至1,409萬元，折實價約1,207萬元。
●油塘蔚藍東岸再錄3宗終止交易
五礦地產(00230)旗下將近入伙的油塘蔚藍東岸，周五(12日)再添3宗終止交易個案，由去年11月初至今累計錄得30宗同類個案，牽涉的總成交金額逾2.5億元。是日最新錄得的個案原本的成交價介乎944.05萬至1,048.33萬元，包括5座17樓D室，屬實用面積498方呎的兩房單位，原本在2021年5月以1,048.33萬元售出，當時呎價約21,051元。