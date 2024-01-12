美股道指升逾百點　摩通績後漲近3%

美股3大指數周五早段靠穩，道指升106點，報37,818點；標指升15點，報4,796點；納指升33點，報15,003點。港股夜期報16,334點，升67點，高水89點

考慮到日前公布的通脹數據略有反彈，克里夫蘭聯儲銀行行長梅斯特表示，要在3月份的議息會議減息的話似乎為時尚早，直言「我們還有很多工作要做」，可能要把貨幣政策維持在緊縮水平一段時間。她還指出，除了實際的通脹數據外，民眾對通脹的預期亦是影響貨幣政策的因素之一。

企業消息方面，藍籌股聯合健康公布了上季度業績，期內收入按年增長14.06%至944.27億美元；純利增長14.57%至54.55億美元，主要反映強力的經營成本管理措施。聯合健康股價早段跌2.48%

另外，達美航空(Delta Air Lines)上季純利按年增長1.46倍，達到20.37億美元；期內收入按年增長5.86%至142.23億美元。該公司行政總裁Ed Bastian表示，持續強勁的旅遊需求可能會提振今年的收益，預計今年全年經調整每股盈利介乎6至7美元，去年則為6.25美元。

摩通截至去年12月底止一季收入達到385.74億美元，按年增長11.65%。然而，若撇除收購2023年初收購第一共和銀行所帶來的業務擴張，實際收入增幅只要7%，而純利跌幅亦會擴大至21%。摩通股價升2.88%。