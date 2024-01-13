【撐內房】廣東撐民營經濟　推動投資REITs

廣東昨發表《關於促進民營經濟發展壯大進一步推動民營經濟高質量發展的實施意見》，提出多項措施支持民營經濟發展。其中之一，是推動民營企業參與重大戰略，支持民間投資項目發行基礎設施領域不動產投資信託基金(REITs)。

此外，意見又指鼓勵金融機構加大支持民企融資力度，透過增發配股、發行可轉換債券等方式實現再融資，加強對民企發債支持。

另國家金融監督管理總局周五亦發通知，鼓勵銀行機構在防控風險的基礎上，加大新創科技型企業信用貸款投放力度，同時在風險可控前提下，引導保險資金投資科技型企業及以科技型企業為導向的創業投資基金、股權投資基金等，推動更多資金投入早、投小、投入科技。

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