【撐內房】廣東撐民營經濟 推動投資REITs
2024年01月13日 01:30
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廣東昨發表《關於促進民營經濟發展壯大進一步推動民營經濟高質量發展的實施意見》，提出多項措施支持民營經濟發展。其中之一，是推動民營企業參與重大戰略，支持民間投資項目發行基礎設施領域不動產投資信託基金(REITs)。
此外，意見又指鼓勵金融機構加大支持民企融資力度，透過增發配股、發行可轉換債券等方式實現再融資，加強對民企發債支持。
另國家金融監督管理總局周五亦發通知，鼓勵銀行機構在防控風險的基礎上，加大新創科技型企業信用貸款投放力度，同時在風險可控前提下，引導保險資金投資科技型企業及以科技型企業為導向的創業投資基金、股權投資基金等，推動更多資金投入早、投小、投入科技。
奧園債務重組獲法院認許
民企內房中國奧園(03883)昨日則公布，境外債務重組計劃獲法院認許，強調公司將繼續盡一切努力，促使其餘重組條件在合理可行的情況下盡快滿足，以使重組生效日期於最後截止日期或之前生效。
同時昨日有多間內房公布去年銷售數據。富力地產(02777)去年全年總銷售收入約199.5億元(人民幣‧下同)，跌48.08%，對應銷售面積約134.48萬方米，跌52.83%。單計上月總銷售收入約11.7億元，按年跌42.64%；對應銷售面積約7萬方米，按年減少54.39%。
遠洋集團(03377)全年累計協議銷售亦按年倒退49.61%至505.3億元；累計協議銷售樓面面積約428.89萬方米，按年跌30.3%；12月協議銷售額為29.8億元；協議銷售 樓面面積為33.76萬方米。
新城發展去年銷售額跌34%
新城發展(01030)去年累計合同銷售金額約759.83億元，按年跌34.52%；累計銷售面積按年少18.69%至968.78萬方米；12月實現合約銷售金額約47.56億元，合約銷售面積約66.04萬方米。
至於招商局置地(00978)去年獲得的合同銷售總額則為386億元，按年少19.35%；合同銷售總面積約為189.85萬方米，按年跌1.72%。