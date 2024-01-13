【東方日報產評】低通脹鋪路降息　華資產價迎拐點

內地上月消費物價指數(CPI)錄負增長0.3%，雖然略勝預期，但乃連續3個月處通貨收縮狀態，顯著消費信心每況愈下，商品需求下降。物價持續向下，讓人關注中國是否已陷入長期通縮的開端，伴隨的將是經濟衰退甚至蕭條。

不過，以目前內地經濟大局來看，低通脹並非全然不利，亦可以預期，當局有更大的操作空間來推出更寬鬆的貨幣政策提振經濟，不排除新春前後會見到政策出台，有力扭轉市場的悲觀預期。

其實，若單計上月，內地通脹按月溫和上升0.1%，城市和農村，消費品價格及服務價格均錄溫和升幅，形勢上不見得是持續惡化。至於上月工業生產者出廠價格指數(PPI)，反映製造業需求不足，但同一時間，也意味企業的生產成本下降，對於具競爭力的生產商而言，不全然是壞事。

當然，物價持續低迷，始終讓人不安，尤其是如今內地房地產債務問題處於化解過程的「深水區」，經濟復甦諸多掣肘，得提防消費者與企業因預期價格再跌而推遲購買或投資，令經濟進一步承壓，需求疲弱之下，價格螺旋式下跌，形成惡性循環，後果可以好嚴重。

不過，有別於美國通脹反彈，貨幣政策不可能一下子轉寬鬆，中國的低通脹環境，有利中國人民銀行透過擴大中期借貸便利(MLF)操作、降低存款準備金率(RRR)，甚至下調利率等手段，來減輕銀行的資金壓力，更好支持實體經濟活動，並緩減負債者的利息壓力，相信春節前後，當局將迎來推出相關刺激措施的適當時點。

再看昨日內地公布的外貿數據，去年全年出口3.38萬億美元，單是汽車業的出口金額已達1,016億美元，按年增長69%，相信未來數年會繼續以高雙位數字增長，也反映內地的製造業升級改造紅利顯現。

中國製造業由過去集中在中低端勞工密集型的製造，過渡成銀碼較大的汽車、新能源、精密機械等高技術製造，而體制優勢也讓中國在智能化、數碼化方面的發展享有優勢，經濟競爭力並不遜於西方經濟體，這正是無論美國如何唱衰中國投資，包括歐美以及亞洲區的外資仍不願放棄中國市場發展機會的原因。

事實上，在評估內地通脹水平時，也得考慮經濟轉型所帶來的變化，不能一本通書看到老，也不能跟西方經濟體直接比較。以內地的物流運輸網絡為例，基本上競爭力處於全球主要經濟體之冠，這也大大提升經濟活動效率，降低生產及生活成本，無論企業和居民都可得益，也是物價維持相對低水平的原因之一。

試想想，若然面對房地產與地方政府債務問題發酵的這期間，通脹高企，既限制貨幣與財政政策的支持力度，也削弱企業與居民應對景氣下滑的能力；反觀刻下物價低企，景氣再差，居民與企業仍可食老本支撐，消費市道受影響難免，惟冀能藉此換取時間妥善化解債務問題，避免經濟硬着陸。且耐心等候政策出台，迎接中國資產估值拐點的來臨。