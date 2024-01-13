A股低迷觸發贖回潮　內地逾250隻基金排隊清盤

中國股市表現不振，A股踏入2024年後始終未見起色，內地金融市場迎來前所未見的蕭條。Wind數據顯示，內地最近一年已有超過250隻基金排隊退場，其中逾半基金產品正是因「觸發合同終止條款」而清盤退場，即在基金合同約定的時間內，基金資產淨值連續低於5,000萬元人民幣(下同)或基金佔有率持有人數量不足200人。

今年剛過去不到兩周，已經再有至少有20隻基金產品預警清盤，並發布「連續低於5,000萬元的提示性公告」，其中不乏成立不足一年的次新基金。例如工銀中證消費龍頭ETF近期發公告稱，截至1月9日，該基金的資產淨值已連續45個工作天低於5,000萬元。而公開數據顯示，該基金成立於2023年10月19日，即運作至今不足半年。

近來還有多隻基金產品發布調整基金佔有率淨值精度的公告，即在統計每位基金持有人的佔比時，省略掉小數點後較後的數值，背後原因大多直指大額贖回導致持有基金的投資者總數減少。

市況低迷回報差 贖回增

有基金界人士稱，最近數年來A股市場低迷，基金產品回報不佳，導致投資者贖回量增加，觸及清盤線的基金產品數量亦愈來愈多。除了業績表現外，清盤還有是否符合投資者當下的投資配置需求、未來銷售能否跟上等其他原因。

對於愈來愈多基金因為「無人吼」而雖要退市之際，中證監機構司副司長林曉徵卻表示，將研究「逆周期布局激勵約束機制」，加大逆周期布局正面激勵，做好長期投資、價值投資。該措施據指是鼓勵基金公司在市況低迷時發行更多不同種類的產品，從而引導投資者趁低吸納。在市況不景、基金清盤潮來襲之際，為何覺得投資者會願意入市買更多基金，實在令人費解。