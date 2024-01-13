廖嘉豪：美元兌日圓短線或在143.5至146.57徘徊

能登半島地震後，市場把日本央行退出負利率政策(NIRP)的時間預測，從2024年1月延遲至4月左右。11月的薪資增長數據較預期差，亦打消市場對1月份退出NIRP的念頭。但災後重建需求增加，可能會適度提振2024年經濟活動和通脹走勢，令市場對日本央行收緊政策的風險較為敏感。與此同時，美國軟着陸可能性正在增加，美國經濟增長預計將放緩但不會崩潰，或令日本央行更放心退出NIRP。

儘管負利率退出時機存在不確定性，但美元相對日圓的息差在2024年或仍會大幅收窄，尤其市場預計聯儲局最早將於3月開始減息，截至1月11日，隔夜指數掉期利率(OIS)市場仍預期美國2024年減息幅度達1.72厘。聯邦基金利率見頂和退出負利率政策的預期已經推動美國相對日本國債息差收窄，而美元兌日圓亦從11月的150.0水平跌至現時的145至146.0水平，日圓倉位亦從極端短倉水平反彈。145至146.0水平似乎是美元兌日圓的良好支持位，而日圓能持續升勢並邁向130.0水平需3個因素支持，分別是聯儲局開始放鬆政策﹑日本央行的政策轉變以及資金回流的情況增加。

技術走勢方面，美元兌日圓在145.97至146.57區間阻力較強，短線支持或在200天線143.56，關鍵支持或為去年12月未能跌穿的55周線140.59水平。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪