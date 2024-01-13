陳政深：選股宜取強勢　暫勿撈底

港股持續積弱，恒生指數踏入2024年後已連續兩星期下跌，累跌近5%。走勢上恒指毫不樂觀，因為如果參考中線圖表，可見恒指自去年初以來，幾乎每兩個月均營造一個平台區，而每個平台區均較上個平台區為低。可以預見，恒指再次跌穿15,972點只是時間問題，而前年14,597點的近年低位，上半年內再次觸及的機會亦都不小。

當中，中廣核電力主要於中國從事核能發電業務，包括運營及管理核電廠、銷售電力、管理及監督核電廠的工程建設，以及向工程公司提供相關技術及維修服務，其主要客戶包括廣東電網及香港核電投資。

中廣核電力早前公布， 2023年1月至12月份，集團運營管理的核電機組總發電量約為2282.9億千瓦時，較去年同期增長8.03%。總上網電量約為2141.46億千瓦時，較去年同期增長7.95%。參考國家能源局的數據，去年首11個月，全國累計用電量83678億瓦時，按年增長6.3%，意味中廣核電力的表現優於整體電力市場。

走勢上，中廣核電力已突破2.1元的雙頂阻力，下一阻力位應為2021年的高位2.355元；股份的中線升勢始自2020年的1.125元低位，其後大致處於上升通道中，觀乎近日走勢，以及市中線市場對核能等能源使用的憧憬，投資者可待股價回吐至1.7元的突破點，伺機吸納，作中線部署。

艾德金融聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)