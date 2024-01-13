道指跌118點　Tesla挫近4%　花旗彈1%

美國生產物價下跌令債息回落，不過中東地緣政治風險升溫，加上美企業績參差，美股道指周五(12日)先升後回，道指收報37,592點，跌118點或0.31%；標指微升3點或0.08%，收報4,783點；納指也微漲2點或0.02%，收報14,972點；反映中概股表現的金龍指數回落1.48%。全周計，道指升0.3%，標指也漲1.8%，納指表現標青，升幅達3.1%。

個股方面，電動車製造商特斯拉(Tesla)股價挫3.6%，全周累跌7.8%，該公司宣布德國廠房暫停生產，原因是零件供應受到干擾，另外也調低中國部分車型售價。

華爾街大行業績參差，摩根大通股價跌0.7%，儘管全年盈利破紀錄；美國銀行也跌1%，業績差過預期；宣布裁員2萬人的花旗則彈升1%。

比特幣曾挫逾6%，逼近4.51萬美元邊緣，加密貨幣相關股份有沽壓，Coinbase挫7.4%，Marathon Digital更插15.3%。

另一方面，港股ADR指數按比例計算，收報16,252點，升7點或0.05%。

大型藍籌靠穩，滙豐控股收報61.57港元，較港收市高0.07元；騰訊控股收報288.71元，較港收市高0.31元。