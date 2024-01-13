跑贏蘋果！微軟成全球市值最大企業　受惠AI發展

外媒報道，微軟(Microsoft)市值自2021年以來首次超越蘋果公司(Apple Inc.)，成為全球市值最高的公司。

微軟股價全周漲逾3%，使其市值達到2.89萬億美元，蘋果則下超過3%，使其估值降至 2.87萬億美元。微軟周五(12日)收市升1%，蘋果升0.18%。

Redburn Atlantic Equities分析師James Cordwell周三(10日)將蘋果評級從「買入」下調至「中性」，理由是iPhone未來幾年增長空間很小，而且預計3月份季度表現不佳。

蘋果周四表示，美國前副總統戈爾(Al Gore)自2003年以來一直擔任公司董事，將於下月從公司董事會退休。

Matrix Asset Advisors投資總監David Katz表示，比較兩家公司時會發現，蘋果展現的增長沒有甚麼特別之處，微軟在執行展示及展示收益增長方面做得更好。他指，該公司在這兩家科企都有倉位，並指微軟在人工智能(AI)方面有更清晰的路線圖，並且更能闡明AI將如何加速增長，使其長期前景更具吸引力。