經濟學家連平：今年存準率及政策利率有望下調

內媒報道，「2024中國首席經濟學家論壇年會」今日(13日)在上海舉行。中國首席經濟學家論壇理事長連平發表主題演講時表示，提振資本市場信心，很大程度上需要一個寬鬆的宏觀經濟環境，尤其是宏觀金融及貨幣環境。2024年，隨着內地宏觀政策擴張性的確定，存款準備金率和政策利率有望迎來下調，其中存款準備金率下降需求更為明顯，機會較大。

連平表示，考慮到美國聯儲局減息可能在第二季或是第三季進行，利率水平在高位還要維持一段時間，有可能會對內地利率下調帶來一定掣肘，所以在這個階段利率下調空間不會很大。

他又指，居民消費價格指數(CPI)及工業生產者出廠價格指數(PPI)可望回歸正增長，2024年物價可能會「雙回溫」。從剛公布的居民消費價格指數(CPI)數據來看，2023年只比2022年增長0.2%。隨着需求逐步走向恢復，服務業方面需求進一步釋放，認為2024年CPI可能會出現溫和上升，升幅約在1.5%，比2023年增長高許多，但整體還是處在較低水平及較溫和回升的狀態；工業生產者出廠價格指數(PPI)大機會出現回升，並可能在下半年走向一個正值。

他並表示，整體消費、出口狀況將會穩定，體現韌性。同時，人民幣也很有可能會出現一輪升值，逐漸減緩先前美國聯儲局持續加息帶來的對內壓力。

談到2024年中國經濟增長展望，連平認為，國內生產總值(GDP)目標很可能維持在5%左右，能否實現主要取決於3個變數：一是房地產的復甦企穩情況，尤其是關注針對房商的系列政策推出的效果；二是金融市場與民營企業的風險能否得到緩釋；三是國內宏觀政策的調控力度，尤其是貨幣政策與財政政策的協調配合程度。