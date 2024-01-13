發展局：考慮將賣地表部分大面積地皮拆細出售

政府今季未有出售住宅用地，發展局局長甯漢豪在媒體一個節目中表示，這是有條件作出的決定，並強調政府不會停止造地，重申今季雖然無出售私人住宅用地，但仍有出售一幅重要的工業用地，所以政府並無停止賣地，今季無商住用地出售，亦不代表以後不會出售。

對於早前有土地流標情況，她表示，估計與經濟環境，包括發展商的銀根等有關，認為賣地氣氛不及之前好是可以理解。

她又稱，當局考慮可以在賣地表中，將部分大面積地皮拆細出售；在新發展區，例如東涌以至古洞北、粉嶺北等地皮，亦可更清晰細緻講述政府的基建等資料。

此外，當局估計未來5年，每年平均會有1.9萬伙私人住宅單位落成，數字不比過往低。

對於新界東北未能完成原址換地的6塊土地，她表示，補地價工作一般不會一拍即合，如果雙方叫價距離大，則難以成功。政府早前已作好收地預備，於幾年前計算支出，申請撥款時已作出預算，即使有關個案不成功亦不會亂陣腳。

此外，她表示，北部都會區和交椅洲人工島兩個項目，政府都有決心推進，但兩個項目本身步速不同，只要規劃好都能夠處理好。被問政府有無足夠現金流應付北都項目，她指北都現時並無整體預算，項目將提供3,000公頃土地，土地用途將影響賣地估算，期望今年相關用途陸續出台，構思會更清晰。

就政府建議將指定地區樓齡達50年的私人樓宇，強拍門檻由80%，降至70%或65%，目標是處理本港老舊樓房，加快重建，她指現時樓齡達50年的樓宇有9,600幢，需要重建的有400幢，業權擁有人及發展商大致歡迎建議。