阿克曼：聯儲局今年減息料不止3次

外媒報道，億萬富豪投資者阿克曼(Bill Ackman)預計，美國聯儲局將不得不在2024年提前且頻繁地減息，似乎證實市場對更寬鬆貨幣政策的展望。

阿克曼接受外媒訪問時指，「目前，隨着通脹顯著降溫，實際貨幣成本非常高。因此，我認為他們必須提前採取行動，」他指，當然可以減息超過3次以上。

根據芝商所(CME)數據，聯邦基金期貨市場的交易員料今年將有6次減息，第一次減息發生在3月份的可能性為83%。

資產管理巨頭貝萊德(BlackRock)行政總裁官芬克(Larry Fink)周五表示，他認為央行官員會猶豫是否要過快採取行動。「我確信聯儲局將會更加寬鬆，但不相信今年會有3次寬鬆。」芬克指，除非經濟數據出現一些真正的重大變化，否則應該預計在6月前會出現首次減息，並補充指，聯儲局官員可能會決定「稍微放鬆一點，看看會發生甚麼事」。

阿克曼及芬克都表示，他們認為聯儲局放寬政策應該有利於股市。阿克曼表示：「我認為，只要利率減得夠快，以避免出現嚴重衰退，這對股市來說是件好事。」