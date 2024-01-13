盛松成：內地樓市逐漸穩定　長期料呈L型

內媒報道，中國首席經濟學家論壇研究院院長盛松成周六(13日)在一個論壇上表示，本輪房地產調控是必要，房地產市場逐漸穩定，長期可能呈現L型態勢。

盛松成指，房地產問題是當前中國經濟最需要解決、相對最難解決，也一定會解決的問題。他認為，目前房地產市場整體呈現恢復迹象。結合去年11月數據來看，房地產業景氣度小幅提升，新房銷售價格微漲，房地產銷售正在好轉。

不過他表示，房地產銷售向投資的傳導往往需時約半年，但由於目前庫存仍然高企，銷售企穩到投資穩定的時滯可能比以往更長。本輪房地產調控從2020年開始，房地產業自2021年下半年呈現明顯下行趨勢，整個過程或將持續4至5年。

他強調，房地產對投資的拖累可能減緩。去年1至11月，地方本級國有土地使用權出讓收入按年下降17.9%，較1至10月的下跌20.5%明顯收窄。降幅收窄意味未來房地產開發投資(主要由土地購置費和建安費用組成)有望改善。

他又指，本輪房地產市場調整是趨勢，而不是周期性。從均衡發展角度看，中國未來不可能再透過房地產大幅拉動經濟增長，應使資源更多流向先進製造業和現代服務業。