鄺紫珊：生科及醫療保健股後勢看高一線

踏入2024年，美股開局表現不俗，尤其是科技股走勢更是凌厲。事實上，在最近一個月的股票型基金的表現中，生物科技、醫療保健類基金表現都強勢，投資者也可注意及作適當布局。

去年底，生物科技類股受惠於科技股轉弱，有資金移轉生技類板塊，加上有追落後效應，生技類基金於去年12月都有一波的升幅，而部分生技類基金近一個月升幅更超過10%；加上也受惠於收購合併消息影響，讓生物科技及醫療保健類基金今月以來也延續上月升勢，表現突出。

生物科技與醫療保健類屬於長線布局投資，隨着全球人口老齡化對醫療需求及醫療保健題材有增保減的大趨勢下，醫療創新將持續推升生物科技產業增長，加上人工智能及創新技術對行業加促應用，可有效優化及提升醫療技術與新藥研發，為生技醫療保健類成長提供動力及長期核心競爭力，解決及擴闊醫療領域，包括腫瘤學、神經學及罕見疾病等相關領域。

展望2024年，生物科技類及醫療保健類股後勢持續看好，可考慮以定期定額方式布局，作中長線投資，以捕捉其醫療與生技產業的需求商機。另外，就科技類方面，2024年可繼續留意生成式人工智能(AI)、半導體等題材，包括AI基礎建設、AI手機、AI筆記電腦新應用等AI硬件概念，以及辦公室前後台工作軟件智能化的AI軟件應用等。

儘管2024年市場波動仍在，但整體偏向正面，只要整體經濟溫和及收縮未見衰退，參考以往2000年經驗，預期整體市場將朝看多的布局，在每次市場有出現回調修正時，投資者可把握逢低分批布局機會。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊