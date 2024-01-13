郭家耀：電盈股價展升勢　後市展望樂觀

期內，OTT業務收益錄得顯著增長，增加24%至9.71億元，主要受領先的視像串流服務Viu所帶動。Viu的每月活躍用戶及付費用戶分別增長8%及21%，令收益錄得30%的可觀增長。集團推出的優質Viu Original原創內容，深受其不同市場的觀眾喜愛，觀眾參與度持續高企。由於收益基礎擴大，OTT業務EBITDA達1.65億元，為2022年同期的逾9倍，反映業務的經營槓桿。

為了加快Viu的發展，集團與CANAL+建立戰略合作夥伴關係，以擴大全球市場版圖，並於優質內容創作、全球知識產權及分銷網絡方面攜手合作。此次總投資3億美元的合作夥伴關係，肯定了Viu跨越亞洲、中東及南非等地的視像串流市場的領先地位。

免費電視及相關業務錄得穩定表現，收益增加1%至3.9億元，反映廣告收益穩定，以及隨着旗下藝人得到更多參與電影、音樂及代言機會，藝人管理及活動相關收益增加。由於節省宣傳及推廣開支，EBITDA增加5%至8,300萬元。

儘管流動通訊產品銷售較為疲弱，香港電訊總收益仍錄得增加，反映企業及政府客戶交付數碼轉型項目、市場對集團可靠的光纖服務的需求持續，再加上漫遊收益逐步復甦及採用5G服務的勢頭進一步增加。而集團持續的成本效益措施，帶動期內香港電訊EBITDA增加3%至60.09億元。

隨邊境於第一季重開，旅遊需求恢復，集團流動通訊業務的漫遊服務需求回升，特別是出境漫遊。值得注意的是，漫遊用戶數目及個人出境漫遊收益於去年6月已超越疫情前水平，儘管基數較低，去年上半年漫遊總收益仍按年上升166%。5G服務上客量增加，客戶基礎於去年6月底已接近120萬人，佔後付客戶總數35%。雖然手機銷售較為疲軟，期內總收益仍有增加。隨經濟復蘇勢頭增強及新手機陸續推出，預期下半年的手機銷售將見回升。

集團一直以創新為核心，致力促進香港實現智慧城市轉型，推動知識及技能的流動以支持跨行業發展。未來集團將繼續運用專業知識和經驗，把握新機遇並推動業務增長，前景續向好。走勢上，股價看去年10月開始呈現上升趨勢，主席早前亦頻頻增持，後市展望繼續樂觀。

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)