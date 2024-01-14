陳樂怡：海信家電後續業績增長看俏
2024年01月14日 08:00
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市場近期修正美國聯儲局減息和縮表預期，美國10年期債息再次於4厘附近爭持。未來一周，投資者宜關注內地第四季國內生產總值(GDP)及12月三大引擎數據公布，惟預計未來一個月未必有太多政策變動，直至3月兩會才會有更多消息，大市催化劑稍欠。由於外資持續低配中港股市，恒指料繼續低位波動，考驗16,000點支持力度，資金流入防守股，包括高息國企、必需消費品等。
板塊方面，據貓眼專業版數據，截至2023年12月31日，全年全國電影總票房(含服務費)549.22億元，按年增長83.4%，恢復至疫前2019年的85.6%。我們認為，票房收入具進一步修復空間，其中由於復常初期部分休閒娛樂需求分流至旅遊領域，2024年入場觀影人數料會提升。2024年元旦檔票房創歷史新高，春節票房有望承接強勁增長勢頭，為全年票房打好基礎，建議關注在線票務龍頭貓眼娛樂(01896)。
個股推介方面，儘管家電行業仍受內地房地產下行周期影響，但基於海信家電(00921)多元化品牌策略，供應鏈改革，以及外銷出口強勁，過去數個季度業績屢超預期。該公司近期發布2024年員工持股計劃，常態化激勵機制可以將管理層、員工及上市公司的利益連成一致。而且新一輪業績考核目標更高，後續業績增長的確定性提升。估值上，現價對應2024財年預測市盈率7.5倍，股息率5.9厘，建議候低收集。目標價22.8元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)