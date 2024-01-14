陳樂怡：海信家電後續業績增長看俏

市場近期修正美國聯儲局減息和縮表預期，美國10年期債息再次於4厘附近爭持。未來一周，投資者宜關注內地第四季國內生產總值(GDP)及12月三大引擎數據公布，惟預計未來一個月未必有太多政策變動，直至3月兩會才會有更多消息，大市催化劑稍欠。由於外資持續低配中港股市，恒指料繼續低位波動，考驗16,000點支持力度，資金流入防守股，包括高息國企、必需消費品等。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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