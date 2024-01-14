【星期一．炒啲乜】內地重磅經濟數據出爐　投資點「算」好？

港股2024年開局不順，連挫兩個星期，累跌超過800點，上周五(12日)成交更不足700億港元，半月快將過去，幾乎日日跌市收場，難怪股民無心戀戰。

環球股市對美國可能減息感到亢奮，分析指，回看以往30多年間美國多個減息周期，恒指大多在首次減息後兩至三周內見底，目前市場普遍預期聯儲局3月會減息，即大市最快可能要到4月或之後才可以回升。

不少證券界人士一再強調，港股後市還看內地刺激經濟政策，認為除非內地推出大刀闊斧救市措施，否則大市觀望氣氛仍濃，農曆新年前更可能會插穿16,000點關。

內地周三(17日)將有一系列重要經濟數據出爐，包括去年第四季國內生產總值(GDP)、去年城鎮固定資產投資、去年12月工業生產、零售銷售、失業率，以及大中城市新盤價格。

瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤預計，中國第四季GDP按月增速可能稍為放緩，但第四季GDP按年增速料升至5.4%，至於全年GDP增速料為5.2至5.3%。外媒則料第四季GDP按年增長6.3%，全年增長5.6%。

大市雖然未見生性，不過股民仍要勤力做功課，因此不妨參考以下投資專家分析建議，備戰靜候投資良機。

1、鄺紫珊：生科及醫療保健股後勢看高一線

2、葉尚志：煤資源價值看升 伺機吸納中國神華

3、郭家耀：電盈股價展升勢 後市展望樂觀

4、陳樂怡：海信家電後續業績增長看俏

5、曜熊理財：歐元區基金恐跑輸環球大市