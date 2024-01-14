財金官員：國際投資者仍視香港為理想選項

財金官員在網誌表示，有關市場報告《BCG Global Wealth Report 2023》預計，香港財富管理業務在2022至2027年期間，每年將錄得7.6%的增長，可為本港金融、專業服務帶來龐大機遇，加上過去一年本港在家族辦公室方面的拓展，以至重推「資本投資者入境計劃」等，將為本港的資產及財富管理業務帶來另一增長動力。

他指出，國際投資市場尋求最具「性價比」的回報機遇，着眼的不是「過去式」的數字，而是更關鍵的「未來增長的潛力」，不少熟悉香港市場的國際投資者都認同，香港正是其中一個最理想的選項。

他又指，政府大力推動本港創科產業發展，不論是人工智能和數據科學、生物醫藥、金融科技、綠色金融，以至第三代互聯網等，相關的生態圈已漸次成形，一批重點企業陸續落戶香港，不少私募基金及風投基金亦隨之被吸引到香港，希望找尋優質的投資機會。

他續稱，自去年第四季以來，內地經濟數字持續有改善，前月外資流入到「中國銀行間債券市場機制」的金額，便增加2,510億元人民幣，是歷來第二大的單月增幅，反映投資市場情緒亦正逐步轉好和重新部署。

面對全球的高息環境及多個外圍不利因素疊加，惟投資機遇變得更為吸引，本港的總存款額達到約16萬億港元，按年增加4.1%，全年總存款預計增長超過5%，去年全年約2,500億元資金經「南向通」流入本港股票市場。數字反映資金仍是處於「淨流入」狀態。