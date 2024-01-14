美聯：上月商廈成交額按月飆近6倍　今年成交料升25%

美聯工商舖資料研究部發表的報告指出，去年12月份商廈註冊宗數錄61宗，按月反彈約19.6%，而成交金額共錄57.6億港元，按月上升約5.8倍。分散業權甲級商廈租售價分別按月上升約0.5%及下跌約0.7%，乙廈租售價分別按月下跌約1.9%及上升約0.6%。

上月50大指標甲廈成交量錄3宗，矚目的成交包括有位於港島北角電氣道218號港匯東全幢，買家為中資運動品牌李寧，涉及面積達14.4萬方呎，成交金額約為22億元，平均呎價15,333元，高於該區市場水平。據市場消息指出，港匯東部分樓面擬用作李寧於香港之總部，展現李寧對其於香港業務前景充滿信心。另外，中環皇后大道中99號中環中心高層全層，涉及面積達2.7萬方呎，成交金額約為7.5億元，平均呎價27,812元，低於該區市場水平。

租賃成交方面，儘管整體商廈租賃淡靜，上月尖沙咀錄得一宗焦點商廈租務成交，富衛人壽保險以81萬元租入北京道1號中層全層作為駐港辦公室，涉及面積達1.19萬方呎，呎租68元。而自2023年2月香港與內地全面恢復通關後，內地居民紛紛赴港購買保險，保險公司亦積極承租甲級寫字樓。尖沙咀作為著名旅遊區且靠近內地亦成為保險公司青睞的地點。實際上，疫情期間盡管商業市場疲弱，保險需求並未受到影響，優質寫字樓對保險公司仍具吸引力。

該行稱，香港重啟投資移民，新增上限為1,000萬元的非住宅物業獲准投資，未來中小型商廈單位將持續受惠。而外資撤退導致的高空置率，預計可以被中資企業填補，將重新推動2024年的商廈需求，預料全年商廈成交上升25%。