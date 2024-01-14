澄天更新價單　部分單位折扣連回贈高近12%

項目向上述指定單位推出的兩項全新付款方法，包括「180天星級專才即供付款計劃」及「星級建築期付款計劃」。另外，亦增加4類回贈優惠，如「美不勝South回贈」，提供予其他住宅發展項目「購樓意向登記表」的買家，回贈為1%或3%。而「美夢成真回贈」適用於公屋及居屋住戶，以及私樓住戶與租客，回贈1%或3%。

另外還有「早鳥優惠」及提前付清樓價現金回贈，當中現金回贈為成交金額2至4%。

上過指定單位為D及E室，實用面積286至400方呎，合共25伙。單位折實並計入回贈的售價由約417萬至約730萬港元，折實呎價約14,590元至18,253元，折實平均呎價約16,095元。今次折實最低售價單位為7樓E室。

該公司副主席楊政龍表示，該盤提供更靈活彈性的付款方法及全新回贈優惠，以協助不同人士置業。項目已累沽43伙，之前最高折扣為樓價的5%。