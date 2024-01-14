去年山頂及南區僅錄1宗新盤買賣　創2015年有紀錄最少

2023年香港山頂南區一、二手豪宅買賣走勢各異。據中原地產分行統計數字，2023年山頂南區共錄得74宗二手豪宅買賣成交，較2022年的69宗，回升約7.2%，成交金額共約80.39億港元，則按年跌少約4.5%。至於去年同類一手成交僅錄一宗，創2015年有紀錄以來新低，較2022年的6宗，大幅下跌約83.3%，成交金額約9,000萬元，按年急挫約96%。

該行總結山頂及南區去年一手及二手市場，合共錄得75宗買賣成交，涉及金額達約81.29億元，創有紀錄以來新低，成交宗數與去年75宗持平，而成交金額較2022年的約107.81億元，下跌約24.6%，即連續兩年下挫。

中原地產何兆棠表示，2023年樓市先升後回，首兩季出現小陽春，惟其後受高息環境影響，經濟復常不似預期，環球經濟疲弱，豪宅交投受拖累，再加上九龍區全新臨海豪宅加入戰場，難免搶去部分客源，導致山頂及南區豪宅買賣未見有大升幅。他又指，樓市離見底不遠，近日定期存款利率亦已下調，豪宅物業作為保值選項，料有部分投資者趁經濟復甦前睇樓尋寶，資金將回流樓市。