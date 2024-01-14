【晶片國產化】中微公司盈喜　2023年新訂單增32%

上海科創板掛牌的國產刻蝕機製造商中微公司發盈喜，預計2023年營業收入約62.6億元人民幣(下同)，增長約32.1%，股東應佔盈利約17億至18億元，增長45.32至58.15%，撇除非經常性項目後賺11億至12.4億元，增長19.64至34.86%，原因包括在國內市佔率提高。

刻蝕機負責把晶片元件塑造出來，其重要性絕不亞於光刻機，市場龍頭是美國應用材料、泛林集團和日本的東京電子，中微就是對標他們，產品獲台積電用於5納米製程。

正當全球半導體設備商都在愁客戶削減資本開支，中微卻披露，2023年刻蝕設備銷售額47億元，增長約49.4%，抵銷到MOCVD設備銷售額下降約34%至約4.6億元，並指全年新增訂單金額約83.6億元，增長約32.3%，其中刻蝕設備新增訂單約69.5億元，增長約60.1%。

這家由應材前高層創辦的公司還稱，2012年到2023年超過10年的平均年營業收入增長率超過35%。

就去年業績增長，中微解釋，近年人工智能(AI)、雲計算、大數據、自動駕駛等新興產業進一步加速發展，半導體微觀加工設備作為數碼產業的關鍵基石，市場高速發展。該企主營產品等離子體刻蝕設備作為半導體前道核心設備之一，市場空間廣闊，技術壁壘較高，所開發的多類刻蝕設備在性能、硬件穩定性等方面滿足了客戶先進製程中各類嚴苛需求。受益於公司完整的單台，「2023年公司CCP和ICP刻蝕設備均在國內主要客戶芯(晶)片生產線上市佔率大幅提升」。