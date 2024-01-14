遠洋本月搞兩場債券持有人會議　冀拆30億債彈

首先是3月20日到期的「H19遠洋1」，本金餘額13.2億元，票面息5.5厘，關鍵是還款日延後到2025年6月20日至2026年9月20日，即展期最長兩年半，明年6月起每3個月還本金，比例為5%、10%、15%、15%、20%及35%。

2023年3月20日至12月31日的應計利息今年6月底前支付，今年至2025年3月19日的應計利息於2025年3月20日還，之後直到2026年3月19日的應計利息則於2026年3月20日還。方案會以15個項目擔保，13個是住宅。

然後是「H18遠洋1」再度展期，本金餘額17億元，票面息4厘，其中兩億元會在今年6月30日前連息還，其餘15億元押後到2025年3月2日至2026年6月2日分開6期還，每次還款比例與「H19遠洋1」相同，涉及票面息分兩期還，2023年8月2日至12月31日的應計利息今年6月30日前還，2025年12月2日再還今年開始的應計利息。遠洋公告未有提及任何擔保，但提到本金還款設30個交易日的寬限期。