【向世界錢進】澳洲收緊簽證　冀移民兩年減半

移民可以為社會補充勞動力，但亦有機會刺激樓價及租金上漲而影響民生，因此部分港人熱門移民國家近期陸續收緊移民政策，務求「重質不重量」。其中，澳洲早前宣布收緊針對國際學生及低技術工人的簽證規定，以期未來兩年內的淨移民人數可減少到上年度的一半。

增英語要求 IELTS最少6分

新政策下，國際學生須在英語測試中取得更高成績，從目前要求國際英語水平測試(IELTS)最少的5.5分提高至6分，申請修讀研究生簽證學生亦從原來要求的6分提高至6.5分。

此前，澳洲政府為協助當地企業補充人手，增加年度移民人數配額，使2022至2023年度的淨移民人數達到破紀錄的51萬人高峰，當中大部分為國際學生。

然而，大量移民湧入為澳洲樓市帶來壓力，令住宅售價及租金上升，超越普羅大眾的負擔能力，連帶露宿者也不斷增加。再者，很多教育機構以舉辦職訓課程為名，利用教育制度的漏洞，容許部分人來澳洲打工，損害澳洲教育制度的誠信。因此，當局期望透過新政策提高要求，預計可在2024至2025年度及2025至2026年度，將移民人數大幅減至約25萬，相當於回到新冠疫情前水平。

澳洲政府指，國際學生及畢業生在移民人數中佔比最高，其中超過10.8萬名留學生逗留澳洲5年或以上，且愈來愈多留學生申請多於一個學生簽證，去年持有連續學生簽證並逗留的人數增加超過三成，達15萬人。新措施將終止允許學生延長逗留時間的規定，並會針對申請第二次留學簽證人士作更嚴格審查。

推新簽證吸專業人才

此外，政府將為高技術工人設立新的專業簽證，取代現有的臨時技術短缺簽證，並會縮短處理時間至一周，藉以提高人才短缺行業競爭力，及時增添人手。新簽證共分為3個技術等級，第一種針對專業技術人士，除貿易工人、司機、勞工及機械操作員外，其他年薪達13.5萬澳元(約70.5萬港元)人士均可申請；第二種是滿足勞動力需求的核心技術，政府會因應勞工市場情況定時更新名單；第三種是基本技術途徑，旨在填補低收入工種勞動力短缺問題。

分析指，創紀錄的移民人數已經對澳洲通脹產生影響，並加劇澳洲人日常生活所面臨的生活成本壓力，新政策有助把移民數字回復正常；而提高學生英語要求，可確保來到澳洲的學生質素，且英語好的留學生畢業後往往有更佳的就業前景。

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就業機會吸引 成留學首選地

根據海外升學服務機構IDP教育集團去年的研究，在受訪的10,000名留學生中，分別約有25%比例選擇澳洲和加拿大作為首選留學目的地，英國以22%排第三，美國則為19%。

首選澳洲的留學生比例與此前的調查相比增加兩個百分點，升幅相對顯著。分析認為，政策變化、學校教育質素變化，以至全球經濟狀況都可能影響留學生的選擇。而澳洲排名上升的主因是留學生看好畢業後的就業機會及該國的簽證政策吸引。另一個不能忽略的關鍵因素，是不少留學生視澳洲為一個能夠提供高質量教育的安全國家。

住屋短缺 租樓超支

然而，隨着大量留學生在疫情高峰後重返澳洲，使當地住屋短缺的問題日益嚴重。35%的留學生表示，他們在校園附近租住單位的費用超出了預算。另有三分之一受訪者表示，他們要在遠離校園的地方租樓，藉以降低租金負擔。人口增加及房屋供應短缺的因素已經導致澳洲樓價連升多月。

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樓價去年彈8% 悉尼貴絕

房地產研究機構CoreLogic數據顯示，2023年澳洲樓價上漲8.1%，樓價中位數升至75.7萬澳元(約395.6萬港元)，扭轉2022年的4.9%跌幅。

其中，悉尼的樓價仍是全澳洲最貴，樓價中位數達112.8萬澳元(約589.5萬港元)，按年升11.1%。首都坎培拉的樓價中位數按年微升0.5%至84.3萬澳元(約440.6萬港元)，穩守樓價第二高的澳洲城市。

布里斯班樓價去年上揚13.1%至中位數78.7萬澳元(約411.3萬港元)，成功超越同期樓價升3.5%至中位數78萬澳元(約407.7萬港元)的墨爾本。至於樓價中位數升至66萬澳元(約344.9萬港元)的珀斯，以15.2%的2023年樓價升幅成為全澳洲樓市表現最好城市。不過，霍巴特與達爾文的樓價去年均輕微下跌，反映澳洲去年的樓市升浪並不全面。

高息影響滯後 後市看跌

CoreLogic研究總監Tim Lawless表示，未來一年澳洲央行的利率路徑將是影響樓市趨勢的關鍵因素。儘管不能完全排除加息的可能性，但通脹率呈下跌趨勢、消費低迷引發的景氣趨疲，以及寬鬆的勞動力市場顯示再度加息的機率似乎愈來愈小。惟該機構提醒，高利率的影響將滯後出現，預期或會令今年澳洲樓價平均下跌3至5%。

澳洲央行在最近一次議息會議把現金利率目標維持在4.35厘，而今年第一次議息將在2月初。市場人士普遍預期澳洲息率已見頂，央行將最遲在今年6月啟動減息0.25厘。

租金方面，2023年澳洲房租上揚8.3%，增幅低於2022年的9.5%及2021年的9.6%。在新冠疫情出現前的10年，澳洲房租平均按年增長2%。