港銀存息勢回落 揀6厘高息股賺息又賺價？
2024年01月14日 19:04
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港銀存息蓄勢回落，高息股該如何部署？就公用股而言，大和分析師葉捷賢及何子樂的選擇包括長江基建(01038)，長建最新目標價為52元，評級「買入」，比上周五收市高20%，按今、明兩年派息預測，現價等於每年收息約6厘。
早前赴澳洲和新加坡與投資者交流，發現他們對英國公用股有興趣，意味中港業務少但英國盈利貢獻大的長建，或符合他們的口味。況且長建每年現金流逾80億元，夠派息「有凸」，兼且槓桿有望改善，高息環境或為併購創造撈底條件，減息則有助提升盈利和現金流，以及拉闊股息率與債息之間的息差吸引力。
內媒總結內地基金年報後發現他們上季提早買入高息股，這也是中國神華(01088)A股市值早前超越寧德時代的背景。然而，大和對神華相對保守，因為冬季煤價採購將告終，煤價今年勢進一步下降，盈利前景有隱憂。
中資電力股作為收息股的吸引力則已減弱，中廣核電力(01816)發電量上的不確定性應已消退，但鈾價帶來的成本壓力值得關注；華潤電力(00836)按上周五收市價及今、明兩年派息預測的回報率分別約4.6厘及5.2厘，但今年或有資產減值，建議確認入帳後才考慮吸納，亦應留意以中國證監會嚴控新股上市集資，潤電分拆新能源業務「回A」進度不甚明朗。
另邊廂，瑞銀及摩根大通均認為中資電訊股是今年的避風港。野村則上調中國電信(00728)目標價至5元，比上周五收市高31%，評級「買入」。
野村指，人工智能(AI)、雲計劃、大數據及衞星通訊等將成中電信新的增長動能，並將該企今年及明年服務收入預測略微上調，盈利預測調高最多1.5%。