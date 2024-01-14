龍光根據大灣區市況重組債務　廣州急起居屋贈興？

簽字的債權人承諾盡一切控制範圍內的行動，讓花旗撤銷對龍光子企潤銘和金泓的清盤呈請(聆訊明日再續，肇事債券在重組範圍)，而重組方案有4個選擇，就每100美元本金而言，籠統來說是一︰拿回15美元現金兼免除應計利息；二︰60%改成強制可換股債券和40%的優先票據；三︰全部換成強制可換股債券；四︰全部換成9年普通票據，但頭3年還實物。

龍光估計，上述債務重組進行期間，其國內賣樓金額有650億至750億美元，可用來還境外債的現金共40億至47億美元，方案根據是珠三角、大灣區樓市情況制定，因為公司上月底全國188個樓盤開發項目，逾85%的貨值在一、二線城市，尤其是大灣區和長三角核心城市。

然而，廣州首個配售型保障性住房項目上周六正式動工開建，預計後年5月竣工後有逾200個單位應市，據報今年籌建配售最少一萬個這樣的單位。

申購資格未落實，據報標準是依家庭收入、住房、財產等因素按順序配售，從困難的群體做起，逐步拓展範圍，不准在二手樓市場賣，更不能利用保障性住房進行牟利。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉則相信，對私樓市場影響較小，因為申購者本身無力買私樓，日後也可以換私樓。