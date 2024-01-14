十大屋苑周末交投按周跌4成　中原：受新盤開售影響

市場有全新盤展開銷售，二手屋苑成交受到影響，中原指出，十大屋苑於周六、日(13、14日)錄9宗成交，按周回落約四成。綜觀1月上半月表現，該批屋苑交投則有增長，按月上升約10.8%至暫錄約72宗。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月整體入市氣氛有改善，但樓價走勢仍反覆，買家入市心態較猶豫，一般要減價較深才有承接。而周末一手市場熱鬧，黃大仙新盤單日沽出近百伙，反映市場上剛需強勁。

港島區方面，中原趙鴻運表示，鰂魚涌太古城於周末錄1宗成交，較上星期跌約75%，單位為恒星閣高層A室，實用面積約748方呎，三房連套房間隔，望海景，屬屋苑套房則王，去年7月以1,800萬港元放盤，議價後以1,275萬元沽出，呎價約17,045元。

該行林家傑稱，荔枝角美孚新邨於周末兩日錄得3宗成交，較上周多1宗，成交包括蘭秀道5號中層C室，實用面積約509方呎，兩房間隔，以568萬元沽出，呎價約11,159元。

新界區方面，中原陳繼成表示，東涌映灣園兩日錄3宗成交，平均呎價約10,429元。屋苑16座中層C室，實用面積約563方呎，以581.8萬元易手，呎價約10,334元。