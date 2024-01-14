麗港城兩房售598萬　較銀行估值低1成

樓價反彈乏力，茶果嶺麗港城續現低於600萬元買賣個案，新近有兩房戶減價約32萬元，以約598萬元轉售，較銀行網上估價低約一成。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●美林物業陳松林稱，茶果嶺麗港城33座高層F室，實用面積約517方呎，兩房間隔，累減約32萬元，日前以約598萬元轉售，呎價約11,567元。較銀行網上估價低約一成。

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新界區

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田帝堡城1座高層B室，實用面積約836方呎，三房連套房間隔，原叫價1,230萬元，放盤3個月減價272萬元，以958萬元承接，減幅22.1%，呎價約11,459元。

●世紀21奇豐黃宗信指出，馬鞍山恆安邨恆海樓中層21室，實用面積約488方呎，兩房間隔，放盤5個月減價25萬元，以240萬元未補價第二市場價售出，呎價約4,918元。

●中原黃詩榮表示，荃灣愉景新城12座高層單位，實用面積約652方呎，三房連套房間隔，本月開價980萬元放盤，減價70萬元，獲區內換樓客以910萬元承接，呎價約13,957元。

●中原黃淑賢表示，青衣居屋青苑A座低層10室，實用面積約415方呎，兩房間隔，已補價自由市場成交價約338萬元，呎價約8,145元。

●中原王勤學表示，元朗家安花園2座低層D室，實用面積約802方呎，三房連套房間隔，減價95萬元，以555萬元連車位沽出，呎價約6,920元。

●美聯陳鋒表示，元朗采葉庭10座頂層連天台單位，實用面積約658方呎，三房連套房間隔，叫價約760萬元，減至約735萬元易手，呎價約11,170元。

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