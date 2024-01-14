新盤兩日售112伙　其中黃大仙項目套現逾4.8億

新盤市場於周六、日(13、14日)錄約112宗成交，主要來自於昨日首輪發售的黃大仙單幢式全新樓盤，項目沽出96伙，套現逾4.8億元。至於西南九龍亦有現樓項目兩日沽出兩個三房戶，涉額逾5,200萬元。

黃大仙薈鳴昨沽96伙 套現逾4.8億元

該公司營業及市務高級經理陳永盟指出，項目是次推出兩個付款辦法，首輪銷售當中，佔約75%買家選用供公屋住戶、資助出售房屋申請人及重建戶使用的「置業階梯共享付款計劃」。另有約18%買家選擇供本地大學畢業生及新來港人使用的「樓住人才付款計劃」，選用上述兩個計劃的買家佔首日銷售超過九成。

維港滙系列兩日售2伙三房戶 項目套現逾179億

另外，維港滙II第5座25樓C室，實用面積795方呎，以2,070萬元沽出，呎價約26,038元。

維港滙系列於1月暫錄7宗成交，套現逾1.7億元。項目至今累積沽出1,080伙，套現逾179億元。

澄天更新價單 部分單位折扣連回贈高近12%

項目向上述指定單位推出的兩項全新付款方法，包括「180天星級專才即供付款計劃」及「星級建築期付款計劃」。另外，亦增加4類回贈優惠，如「美不勝South回贈」，提供予其他住宅發展項目「購樓意向登記表」的買家，回贈為1%或3%。而「美夢成真回贈」適用於公屋及居屋住戶，以及私樓住戶與租客，回贈1%或3%。

另外還有「早鳥優惠」及提前付清樓價現金回贈，當中現金回贈為成交金額2至4%。

上過指定單位為D及E室，實用面積286至400方呎，合共25伙。單位折實並計入回贈的售價由約417萬至約730萬港元，折實呎價約14,590元至18,253元，折實平均呎價約16,095元。今次折實最低售價單位為7樓E室。

該公司副主席楊政龍表示，該盤提供更靈活彈性的付款方法及全新回贈優惠，以協助不同人士置業。項目已累沽43伙，之前最高折扣為樓價的5%。