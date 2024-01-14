新盤兩日售112伙 其中黃大仙項目套現逾4.8億
2024年01月14日 21:34
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新盤市場於周六、日(13、14日)錄約112宗成交，主要來自於昨日首輪發售的黃大仙單幢式全新樓盤，項目沽出96伙，套現逾4.8億元。至於西南九龍亦有現樓項目兩日沽出兩個三房戶，涉額逾5,200萬元。
黃大仙薈鳴昨沽96伙 套現逾4.8億元
●宏安地產(01243)旗下的黃大仙薈鳴於周六(13日)展開首輪銷售，集團執行董事程德韻表示，項目為2024年首個銷售的一手新盤，昨日沽出96伙，佔可售單位約六成，套現逾4.8億元。當中售價最高為20樓E室，實用面積375方呎，買家選用「樓住人才付款計劃」，成交價705.9萬元，呎價約18,824元。因應項目銷情理想，最快考慮明日(15日)加推單位。
該公司營業及市務高級經理陳永盟指出，項目是次推出兩個付款辦法，首輪銷售當中，佔約75%買家選用供公屋住戶、資助出售房屋申請人及重建戶使用的「置業階梯共享付款計劃」。另有約18%買家選擇供本地大學畢業生及新來港人使用的「樓住人才付款計劃」，選用上述兩個計劃的買家佔首日銷售超過九成。
維港滙系列兩日售2伙三房戶 項目套現逾179億
●信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙系列，於周六、日(13、14日)錄得兩宗三房成交，其中維港滙I第1座23樓B室，實用面積948方呎，成交價3,188萬港元，呎價約33,629元。
另外，維港滙II第5座25樓C室，實用面積795方呎，以2,070萬元沽出，呎價約26,038元。
維港滙系列於1月暫錄7宗成交，套現逾1.7億元。項目至今累積沽出1,080伙，套現逾179億元。
澄天更新價單 部分單位折扣連回贈高近12%
●英皇國際(00163)旗下香港仔澄天日前更新價單，向購買D及E室一房與兩房單位買家，新設兩項付款方法，同時亦新增4項全新回贈優惠，涵蓋公私營房屋等目標客源，最高折扣連回贈可達價單售價近12%。
項目向上述指定單位推出的兩項全新付款方法，包括「180天星級專才即供付款計劃」及「星級建築期付款計劃」。另外，亦增加4類回贈優惠，如「美不勝South回贈」，提供予其他住宅發展項目「購樓意向登記表」的買家，回贈為1%或3%。而「美夢成真回贈」適用於公屋及居屋住戶，以及私樓住戶與租客，回贈1%或3%。
另外還有「早鳥優惠」及提前付清樓價現金回贈，當中現金回贈為成交金額2至4%。
上過指定單位為D及E室，實用面積286至400方呎，合共25伙。單位折實並計入回贈的售價由約417萬至約730萬港元，折實呎價約14,590元至18,253元，折實平均呎價約16,095元。今次折實最低售價單位為7樓E室。
該公司副主席楊政龍表示，該盤提供更靈活彈性的付款方法及全新回贈優惠，以協助不同人士置業。項目已累沽43伙，之前最高折扣為樓價的5%。