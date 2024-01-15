納指上周累漲3%　油價跌1%

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.08%，報102.49；港匯見7.8197；離岸人民幣(CNH)報7.1888；美元兌日圓處145.03；歐元報1.0947，英鎊報1.2738。金價處2,047.97美元。布油報77.9美元，紐油報72.41美元。比特幣(Bitcoin)跌2.3%，報4.18萬美元。道指期貨跌40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指輕微高水。

●道指上周五(12日)收報37,592點，跌118點或0.31%；標指收報4,783點，升3點或0.07%；納指收報14,972點，升2點或0.01%。全星期計，道指、標指、納指分別累升0.3%、1.8%、3.1%。

●港股ADR指數按比例計算，收報16,252點，升7點或0.05%。

●1月恒生指數夜期收報16,306點，升39點，高水61點，成交17,019張。

●紐約期油上周五收報每桶72.68美元，升0.66美元或0.9%，全周累跌1%；倫敦布蘭特期油收報每桶78.29美元，升0.88美元或1.1%，全周累跌1%。

●紐約期金上周五收報每安士2,051.6美元，升32.4美元或1.6%，全周累升0.1%。

●英國富時100指數上周五收報7,624點，升48點或0.64%；德國DAX指數收報16,704點，升157點或0.95%；法國CAC指數收報7,465點，升77點或1.05%。

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