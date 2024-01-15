港股好淡角力 百度曾挫一成 騰訊友邦力頂

港股缺乏方向，恒生指數早段跌過百點，至16,100點有支持，並回升數十點，暫企16,200點水平。國企指數跌20點；科技指數跌40點，主板成交300億港元。

大型科網股個別發展，百度曾瀉一成，暫仍挫逾8.5%，是表現最差藍籌。京東集團跌1.4%；攜程跌1.3%；阿里巴巴跌0.3%。美團升1.4%。騰訊升1.1%；小米集團升0.3%。

金融股普遍做好，友邦保險升2.1%；香港交易所及中國平安升0.1%；工、中、建、招四大內銀股靠穩，升幅不足0.3%。滙豐控股逆市跌0.5%。

醫藥股個別發展，藥明生物飆5.4%，是表現最佳藍籌；國藥控股升3.2%；藥明康德升1.5%；翰森製藥升1.2%。石藥集團及中國生物製藥跌1.2%。

車股受壓，龍頭股吉利汽車及比亞迪股份跌1.8%及1.4%。小鵬汽車跌5.9%；理想汽車跌3.6%；蔚來跌1.8%。

【09:20】港股窄幅上落 百度挫5% 滙豐偏軟

港股開市缺乏方向，恒生指數升13點，報16,258點；國企指數高開4點，報5,486點；科技指數跌11點，報3,459點。

大型科網股個別發展，百度隨ADR急跌5.5%；京東集團跌1.1%；阿里巴巴跌0.6%；攜程跌0.2%；美團無起跌。騰訊升0.5%；小米集團升0.8%。

金融股普遍做好，友邦保險升0.8%；中國平安升0.7%；香港交易所升0.6%；工、中、建、招四大內銀股升0.2%至0.5%。滙豐控股逆市跌0.6%。