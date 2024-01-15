美國消費者拖欠卡數惡化　逾一成只能還min pay

外媒報道，美國聯儲局(Fed)發表報告指出，信用卡及消費性貸款的拖欠比率超越新冠疫情前的水平，而持續支付最低還款額(min pay)的佔比，為2019年以來首次突破一成。

報告顯示，去年第三季信用卡餘額逾期至少30天的比重接近3.2%，為十多年來最高，較第二季上升43個基點，其中60天及90天的拖欠比率則分別躍升至2.21%及1.52%，已超越2019年第四季的水平，直逼自2012年有紀錄以來高點。

此外，愈來愈多消費者循環使用信用額度，僅約33%的帳戶全額繳清卡數，佔比為2020年第四季以來最低。Fed表示，銀行因應消費者卡數惡化，在近期四個季度減少信貸額度的增加，且更頻繁的降低額度。

在信用額度縮減的情況下，數據反映美國家庭面臨龐大財務壓力，約10%持卡人使用個人高達95%的額度，相近比率的持卡人每月只繳交最低還款額，情況2019年以來最嚴重。

事實上，新冠疫情後通脹飆升，美息隨即升至廿年最高，加深消費者的債務負擔，更多要以債冚債。根據Fed早前的資料，去年11月未償還信貸金額首次突破5萬億美元大關。在信用卡利率創紀錄的帶動下，循環額度也從疫情時期的低點迅速攀升，去年第三季增加至超過6,000億美元。

Bankrate財務公司資深分析師Ted Rossman表示，通常是醫療費用、房屋或汽車維修等必要花費，導致民眾陷入卡數泥沼。他認為，在物價齊漲的情況下，這仍然會是一個難以打破的惡性循環。