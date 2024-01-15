蘋果中國官網罕有大減價　網友批無誠意：貴過市價又限量

內媒報道，蘋果中國官網罕有發放迎新春限時優惠活動預告，在周四至周日(18至21日)，消費者以符合條件的支付方式購買指定產品，將有機會獲高達800元人民幣(下同)折扣。

蘋果官網罕有推出優惠活動，上一次在去年元旦，基本上就是一年只有一次機會。不過，網友對於是次優惠活動評價不高，主因是優惠幅度太小，且限量銷售，先到先得。其中，購買iPhone手機最高可節省500元，共限量3萬件；購買iPad Pro、iPad Air、iPad(第十代)或iPad mini，最高可節省400元，共限量5,200件；購買13吋或15吋MacBook Air(M2晶片機型)、13吋MacBook Air(M1晶片機型)中，最高可節省800元，共限量750件。

報道指，以iPhone 15系列為例，全系列最高優惠是500元，雖然由新款角度來說確實有優惠，但相比市價卻高很多。根據目前拼多多百億補貼價格顯示，iPhone 15 Pro Max 256GB僅8,298元就買到，但蘋果官網即便以最高500元優惠，到手價也要9,499元，比第三方價格仍高出一千多元。

另一方面，在價格比較高的京東官方自營店中，同配置也僅需9,399元，也可加9元附贈官方快速充電插頭。雖然蘋果官網的優惠活動唯一優勢是24期免息分期，但消費者對此優惠活動評價並不高。