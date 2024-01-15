調查：58%人指海外升學費用高於預期　住宿生活開支增

(左起) Economist Impact行政主管Gillian Parker、滙豐保險香港及澳門首席分銷業務及客戶總監曾珮珊、滙豐保險香港及澳門行政總裁文德華、滙豐保險香港及澳門產品業務主管張家俊

Economist Impact發布《做足萬全準備：中國內地及香港家長如何為子女海外升學做好準備》研究報告，訪問了1,000名家長，發現一半受訪者的子女目前在海外留學，另一半正在計劃當中。

是次研究報告由滙豐保險贊助，深入探討父母安排子女出國留學時的期望及所面對的實際情況，並探討在此方面所存在的挑戰與機遇。

研究結果顯示，愈來愈多家長計劃安排子女於更年幼階段到海外升學，雖然接近70%家長已經或正在計劃安排子女到海外接受大學教育，但值得注意的是，有21%家長表示正考慮安排子女到海外接受中小學教育，比現時已把子女安排在海外接受中小教育的家長(11%)較高。

心儀升學地點方面，美國、英國、加拿大及澳洲仍然為熱門地，但16%家長表示會視亞洲地區，如日本或新加坡等作升學首選。此外，更多受訪者有意安排子女跨境就學，約7%香港受訪者考慮把內地視為就學選擇，而6%內地受訪者則計劃尋求在港就學的機會，這與現時只有0.5%受訪者安排子女跨境就學比率顯著增加。

鑑於預期外的通脹及學費上升令費用超出預算。過半(58%)受訪者表示海外升學的費用高於預期，最常見的原因(24%)為住宿費及生活開支增加，22%指出學費波動次要原因。事實上，英國、加拿大及澳洲等最熱門升學地點的學生住宿供不應求，據研究顯示，英國、加拿大及澳洲學生專用住宿的租金價格較疫情前分別按年上升高達9%、8%及27%。

雖然全球各地的具體數字有別，但著名教育機構學費增幅普遍高於通脹水平。例如，在2019至20學年年度，英國劍橋大學及牛津大學不同大學學科的國際學費上漲28%至76%；美國常春藤盟校本科生學費在同一時期上漲近10%。

由於海外升學需要大量資金，大多數(83%)家長表示用自己的積蓄來支付部分或全部費用。此外，44%家長表示會透過借貸來支付教育費用。

英國劍橋大學紐納姆學院的招生導師Sam Lucy表示，教育費用很可能是放棄就讀大學學位，甚至撤回報讀申請的最常見原因，內地中產家庭一般很早便準備長期儲蓄來資助子女的教育開支。

滙豐保險香港及澳門行政總裁文德華表示，教育行業的通脹及生活成本增加導致開支失去預算，這表示更早、更全面的財務規劃有助緩解是次調查中發現的部分來自經濟、社會及心理壓力的挑戰。

鑑於需求持續增長，滙豐保險推出全新的儲蓄計劃—滙圖多元貨幣保險計劃，提供9種貨幣選擇，滿足客戶對教育及退休規劃等國際需求。由第3個保單周年日起，或在已繳清所有保費後，客戶可隨時靈活將保單貨幣轉換成美元、人民幣、港幣、英鎊、加拿大元、澳元、歐羅、新加坡元或澳門幣，每年可轉換最多3次。同時，客戶可行使「保單分拆選項」，依照人生階段不同的海外活動需求調整財富配置。貨幣轉換選項及保單分拆選項可同時行使。