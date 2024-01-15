樂施會：全球五大首富身家3年漲一倍　貧窮人口達50億

國際樂施會發布《Inequality Inc.》報告，揭示由2020年起至今，全球五大富豪的財富增長了逾一倍，由4,050億美元上升至8,690億美元，平均每小時增加1,400萬美元的財富。與此同時，全球有近50億人口陷入貧窮問題，反映全球貧富差距進一步擴大。

樂施會表示，若貧富懸殊分裂趨勢持續，預測全球在未來十年內可能會出現首位持有1萬億美元財富的超級富豪，並推算出全球需要花上229年的時間才能徹底消除貧窮問題。

報告指出，全球十大企業中，當中有七間企業的行政總裁或主要股東均由億萬富豪擔任，需這些企業的總市值高達10.2萬億美元，相當於非洲及拉丁美洲所有國家的國內生產總值總和。全球億萬富豪的財富在疫情下的3年仍持續急速上升，與2020年相比，億萬富豪目前的財富增加了3.3萬億美元，增長速度是通脹率的3倍，雖然北方富有國家的人口只佔全球總人口的21%，但他們卻擁有了全球69%的財富，74%億萬富豪來自北方富有國家。股份擁有權主要集中在最富有的1%人口手中，他們更擁有了全球43%的金融資產。

與此同時，全球有近8億工人的工資未能緊貼通貨膨脹，他們在過去兩年合共損失了1.5萬億美元，相當於每個工人損失了一個月(25工作天)的工資。

國際樂施會臨時總幹事Amitabh Behar表示，正當有數十億人口因疫情、通脹及戰爭被迫陷入財困衝擊的同時，億萬富豪的財富正在高速增長，預計在未來10年間將會見證全球貧富差鴻溝進一步擴大，目前亦已經開始感受到兩極化重。

香港貧富懸殊問題同樣出現擴大。根據香港樂施會早前發表的報告發現，2023年第一季度的香港整體貧窮率達 20%，逾136萬人處於貧窮狀態。比較最貧窮及最富裕一成住戶月入中位數，疫情前後的貧富差距由2019年的34.3倍進一步擴大至2023年第一季度的57.7倍，反映即使疫情過去，本港低收入和高收入家庭的經濟復原進展呈兩極化情況。