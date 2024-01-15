京東健康去年診療人次逾1.6億　推新醫生助手工具

全年診療人次中，極速問診30秒接診率達到90.4%。金氏指，所有在京東健康互聯網醫院執業的醫生都是不可或缺，亦是核心力量，將與與更多優秀醫生合作。

據了解，「智能醫生助手」以「京醫千詢」大模型為基礎，能有助醫生收集臨床病情、提供診療決策、模擬病人與醫學生互動、輔助醫生查閱並總結文獻、安排門診及病房等，為醫生使用的醫教研助手工具。同時正將「京醫千詢」作為新一代醫療健康服務生態建設的「技術底座」，推動全行業解決方案和產品的智能化升級。

京東健康去年7月推出「京醫千詢」，是醫療健康產業內與服務互相聯通、知識與數據相融合的百萬級大規模健康知識圖譜，並累積逾億的醫生及患者場景的健康檔案，包括網上及實體醫療，另有大量醫藥大數據。