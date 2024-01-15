價格戰代價大！內地消費股市值累計蒸發1.22萬億

從電動車、快餐以至茶飲店，許多內地企業為吸引顧客，都捲入價格戰。但面對着就業前景不佳，房地產持續低迷等不利財富創造，消費者愈趨精打細算，市場人士愈來愈擔心公司獲利和股價表現。

中國國家統計局上周公布，去年12月份的消費者物價指數（CPI）按年減0.3%，連續3個月通縮，2023全年CPI按年升0.2%，再次顯示經濟復甦乏力。

MSCI中國指數2023年跌13%，為連續第三年下降，今年迄今已下跌超過4%。

報道引述abrdn亞洲股票投資總監Xin-Yao Ng報道稱，消費者信心不足和收入增長疲弱，象徵着消費環境非常虛弱。他對大多數行業去年第四季度盈利持謹慎態度，並假設今年第一季會持續這種情況，除非政府開始採取大規模措施來支持經濟。

瑞士盈豐資產管理(香港)有限公司基金經理Daisy Li稱，市場需求疲軟正在導致通貨緊縮環境，對於無法以較低價格創造更大銷量的企業來說尤其不利。