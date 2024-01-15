廣州料去年GDP突破3萬億人幣 今年經濟增長目標不低於5%

內媒報道，廣州市代市長孫志洋在廣州市第十六屆人民代表大會第四次會議上作政府工作報告。報告提到，2023年廣州地區生產總值(GDP)可望成功闖關3萬億元人民幣(下同)，2024年廣州GDP增長率不低於5%。

廣州預計2023年全年地區生產總值將突破3萬億元，社會消費品零售總額及商品進出口總值連續第3年雙雙超過1萬億元，固定資產投資超過8,600億元，創歷史新高。地方一般公共預算收入按年增長4.8%，城鄉居民人均可支配所得分別增長4.8%及6.3%，居民消費價格升1%，城鎮新增就業超過33萬人，PM2.5平均濃度維持國家中​​心城市最優。

此外，廣州立下拼經濟「軍令狀」，2024年廣州全市地區生產總值增速不低於5%；固定資產投資增長6%；社會消費品零售總額增長5.5%；商品進出口總值維持正增長；規模以上工業增加值增長3%以上；地方一般公共預算收入增長3%；城鄉居民收入增長與經濟增長同步，居民消費價格升幅控制在約3%；城鎮新增就業24萬人以上；空氣質量優良天數比率及地表水水質優良率均完成省下達的目標任務。

數位打造方面，廣州數位經濟核心產業增加價值佔GDP 13%。2023年廣州推動數位產業化，新增5G基地台1.52萬座、總數達9.17萬座，數位經濟核心產業增加值佔地區生產總值的13%。

戰略性新興產業方面，廣州戰略性新興產業增加值佔GDP 30%以上。其中，生物醫藥及智能製造裝備兩個產業群獲評全國優秀，新能源汽車產量突破65萬輛，增長1.08倍；中科空天飛行科技產業化基地第一期建成投產，億航智能無人駕駛載人航空器獲頒全球首張適航證。