新地減價清貨！PARK YOHO Napoli呎價12967元起

最新一批單位全部位於21A座及21B座，實用面積由460至1,012方呎，包括44伙兩房戶，22伙三房戶及8伙特色戶，扣除最高13%折扣後，折實價介乎647.8萬至2,015.18萬元，折實呎價由12,967至19,913元。入場戶為第21B座2樓B室，實用面積487方呎兩房，折實呎價約13,302元。售價及呎價最高單位屬第21B座16樓A室頂層特色戶，實用面積1,012方呎三房，連88方呎平台及582方呎天台

價單所見，是次提供4項付款計劃，並設有多項回贈，包括7.5%樓價的印花稅直送，6%的業主現金回贈，4%外來人才現金回贈，1%的首置買家現金回贈等，視乎不同計劃，料最高可獲超過16.5%回贈。據了解，發展商曾將是次價單的單位出租。此外，資料顯示，該項目為峻巒發展項目第2B期，提供712伙，於2018年9月開售，累計售出約529伙。