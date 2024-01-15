陳永傑：利好因素漸成形　今年樓市重新出發

近期多個利好因素逐漸成形，樓市漸現生氣。踏入2024年未久，不論市場信心、睇樓量、抑或交投量，均逐步回升，樓市重新出發，回穩向好。

今年頭炮新盤黃大仙薈鳴上周六首輪發售，即日售出96伙，佔可售單位約6成。發展商表示，項目推出兩個創新付款辦法，包括供本地大學畢業生及新來港人使用的「樓住人才付款計劃(人才付款)」及供公屋住戶、資助出售房屋申請人及重建戶使用的「置業階梯共享付款計劃(階梯共享付款)」，成功吸引不少香港人才及不同階層買家利用相關付款辦法置業。由於本月全新盤推盤步伐減慢，貨尾去貨加快，上半月一手市場暫錄約230宗成交。另邊廂，二手市場亦漸改善，十大屋苑於過去周末錄得9宗成交，與一個月前(12月中)的周末成交量相同，對比11月中的周末6宗成交，多了3宗；對比10月中的周末4宗成交，則多了5宗。另外，十大屋苑上半月錄約72宗成交，較上月同期約65宗升約11%，可見置業信心正在回升，買家開始入市。

去年樓市表現差強人意，一二手交投疲弱，樓價跌跌不休，連政府主要收入來源的賣地市場，一鐵一局加上政府賣地，去年有多達6幅地皮流標，屬最多流標的一年，樓市可謂「差到極點」。然而，10月份施政報告終於為樓市減辣，並推出一系列吸納人才等利好樓市措施，其後利好消息又相繼出現，包括美息見頂及今年開始減息、投資移民重啟、政府停賣住宅地等，多項利好因素逐漸成形，整體樓市氣氛持續回升。

樓價現時已跌至低位，置業成本及風險大減，加上息口有望回落，以及政府積極政策及其他利好因素的扶持，今年樓市樂觀可期。最新一期CCL結束7連跌，如果指數持續兩三周回升，可確認樓價成功尋底，將有更多的購買力被激發，對樓價起支持作用。所以現階段樓市尚未反彈之時，確實是買家入市的好時機。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑