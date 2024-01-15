【多相】中環再有商廈放盤　外國珠寶商9千萬放售鑽石會全層

本港再有核心商業區寫字樓物業放盤。世邦魏理仕獲業主委託，代理交吉出售中環都爹利街8至10號香港鑽石會大廈1樓全層，意向價約9,000萬港元，以物業面積約3,600平方呎計算，呎價約2.5萬元。據悉，該物業業主為外國珠寶商，單位現作自用。

該公司香港資本市場部資深董事黎其峰表示，該大廈一向受用家歡迎，特別是跨國企業及機構，如香港美國商會在2020年購入22樓自用，而香港特約秘書公會等專業機構亦駐足已久，用戶種類多元化，對有意於中環核心區購入商廈樓面的投資者及用家具吸引力。

中環核心商業區內商廈一向供應稀少，全層單位更少有。上述細面積全層單位方便中小型企業及家族辦公室作總部使用，鑽石會大廈對上一宗成交要追溯至2021年，成交單位屬4樓全層，單位面積4,137方呎，做價1.25億元，呎價約30,215元。

該大廈於1981年落成，與雪廠街連接之間有一條花崗石樓梯與4枝煤氣燈，煤氣燈為全香港僅餘的煤氣街燈，被列為香港法定古蹟。電梯大堂以白色爲主調，設有兩部載客升降機，另設1部載貨升降機。